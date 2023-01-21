В Усть-Лабинске арестовали убийцу 72-летней мачехи

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Следователи продолжают разбираться в деле 42-летнего жителя станицы Воронежской Усть-Лабинского района. Он убил 72-летнюю мачеху и поджег дом. Мужчину заключили под стражу.

- 19 января мужчина пришел домой к мачехе, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры пасынок задушил женщину и поджег домовладение, затем ушел. Соседи погибшей, увидев пожар, вызвали спасателей. После локализации возгорания в доме было обнаружено тело потерпевшей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий и судебных экспертиз.

Напомним, 19 января загорелся частный дом, на пепелища нашли тело 72-летней хозяйки. Позже выяснилось, что мужчина убил мачеху, чтобы отомстить за смерть отца, а потом поджег помещение. По некоторым данным, он недавно лечился в психиатрической больнице.