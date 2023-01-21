При задержании у подростка обнаружили более 95 граммов наркотиков Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее

В Адыгее на 16-летнего подростка завели уголовное дело за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Так, в декабре 2022 года подозреваемый получил бесконтактным способом от неустановленного лица наркотики для их сбыта тайниковыми закладками. Днем позже подросток разложил вещества на территории СНТ «Звездочка» в Майкопе общей массой 2,602 грамма. Тайниковые закладки обнаружили и изъяли полицейские.

Позже подозреваемый прибыл в один из микрорайонов города для того, чтобы снова спрятать наркотики, но был задержан. У парня обнаружили остальную партию веществ массой более 95 граммов.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств. Расследование продолжается, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.