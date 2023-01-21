В Сочи более 400 экскурсоводов пройдут аттестацию до начала летнего сезона Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи более 400 экскурсоводов пройдут аттестацию до начала летнего сезона. Об этом сообщили на часе санкура и инвестиций, который провел глава города Алексей Копайгородский.

Так, до 1 июня все экскурсоводы курорта пройдут аттестацию и получат специальные разрешительные документы. Комиссия Краснодарского края проведет срез качества услуг специалистов.

Как отметили на совещании, с 1 мая на улицах Сочи откроются туристско-информационные центры. А с перечнем туристических и экскурсионных компаний жители и гости города смогут ознакомиться на туристическом портале города.

По программе Года архитектуры в Сочи 400 нестационарных торговых объектов и предприятия придорожного сервиса в границах города приведут к единому архитектурному облику.

В настоящее время в Сочи подготовили три туристических маршрута «Музей природы и культуры города Сочи», «Врата солнечного города» и «Исторический бульвар». Позже их планируют увеличить до десяти. А для школьников и студентов организуют бесплатные экскурсии по местам воинской и госпитальной славы.

- Продолжим развивать проекты в области экологического туризма, в том числе и с привлечением инвесторов. Разрабатываем новые туристические маршруты по городским улицам, к морю и в горы. Все эти меры направлены на расширение спектра туристических услуг и создание всех условий для комфортного отдыха гостей курорта, - отметил Алексей Копайгородский.

Кроме того, в Сочи подготавливают предложения по благоустройству прилегающей территории и подъездных путей к пляжам, установке указателей на пляжи вдоль федеральной трассы и создается банк неиспользуемых участков берега для дальнейшего поиска инвесторов.