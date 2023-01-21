Хусейнчон Набиев пропал 20 января Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани ищут пропавшего без вести 17-летнего подростка. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Хусейнчона Набиева ищут в станицах Раевской и Натухаевской Новороссийска. Молодой человек ушел из дома 20 января, но так и не вернулся. Родственники обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Известно, что Хусейнчон имеет рост 165 сантиметров, черные волосы и карие глаза. В момент исчезновения подросток был одет в серую куртку с капюшоном, коричневые брюки и черные туфли.

Всех, кто видел Хусейнчона и знает, где он может находиться, просят обратиться по номеру 8(928)2056256 либо на горячую линию отряда 8 (800) 700 5452.