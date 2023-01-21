Подростки переходили дорогу по «зебре» Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки сбил четверых 16-летних подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому края.

Авария произошла вечером 21 января около 18:30 в станице Кущевской. 50-летний водитель Hyundai NF наехал на четверых подростков, переходивших в это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.