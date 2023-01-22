Зал борьбы «Чемпион» торжественно открыли в Сочи

Борьбой в крае занимаются более 13 тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Зал борьбы «Чемпион» появился в Сочи на улице Ленина. Основными учениками здесь будут спортсмены из спортшколы №17 и других школ города.

- На Кубани - сильная школа борьбы, и ее ряды пополняются. В числе кандидатов в сборную страны - около 50 спортсменов. Борьбой в крае занимаются более 13 тысяч человек – жители 32 городов и районов, - рассказал министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Как удалось узнать»КП» - Кубань», зал для борьбы оборудован современными тренажерами и специальными тренировочными ковриками. В скором времени зал будет передан школе №17. На данный момент в ней занимаются около 800 борцов.