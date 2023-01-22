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НовостиОбщество22 января 2023 7:40

На Кубани 94 школьника приняли участие в олимпиаде по астрономии

Итоги подведут 27 января
Валерия ГОДОВНИКОВА
Для проверки знаний старшеклассники решили шесть задач по астрономии

Для проверки знаний старшеклассники решили шесть задач по астрономии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани прошел региональный этап олимпиады по астрономии. Участие в мероприятие приняли 94 старшеклассника из 31 муниципалитета.

- Те, кто наберет необходимый проходной балл, будет представлять край на заключительном этапе олимпиады. Он пройдет с 27 марта по 2 апреля в Сириусе, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в олимпиаде приняли участие ученики 9-11 классов. Для проверки знаний ими были решены шесть задач. Кроме того, впервые провели олимпиаду имени Струве. Школьники 7-8 классов выполнили те же задания по астрономии, что и старшеклассники. Тех, кто покажет наилучший результат, также пригласят в Сириус.