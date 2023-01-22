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НовостиОбщество22 января 2023 7:43

В Краснодаре с 25 января стартует прием в школу вожатых

Заявки принимаются до середины февраля
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре с 25 января стартует прием в школу вожатых. В проект принимают молодых людей от 17 до 35 лет, которые хотят попробовать свои силы в педагогике.

- Обучение пройдет с начала марта до второй половины апреля. Участников ждет полтора месяца интенсивного обучения, прокачки навыков и новых знаний, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

После прохождения «Краснодарской школы вожатых» нужно пройти аттестацию и получить специальный сертификат. Документ позволит работать в детских лагерях на Кубани.

Ссылка на регистрацию будет доступна с 25 января в соцсетях городского управления по делам молодежи «ВКонтакте» и Telegram, а также молодежного лагеря «Дубрава».