На Кубани за сутки 44 человека заболели COVID-19

За сутки коронавирус подтвердили у троих детей Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани за сутки выявили 44 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у троих детей, самому младшему из один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 26 положительных результатов, в Сочи – пять. По 2 новых пациента в Армавире, Выселковском, Северском и Тимашевском районе. В Успенском, Тбилисском, Красноармейском, Калининском, Брюховецком районах - по 1 новому случаю заражения..

- На амбулаторном лечении с COVID-19 – 237 человек, в стационарах – 81, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.