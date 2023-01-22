На Кубани 80 лет назад началось освобождение от немецко-фашистских захватчиков. О значимом событии в истории Краснодарского края рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

- 22 января 1943 года наши войска изгнали врагов из Успенского и Отрадненского районов. Низкий поклон всем ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла. Светлая память воинам, которые боролись за освобождение наших кубанских земель, – отметил глава региона в своем Телеграм-канале.

Отрадненский и Успенский районы приняли на себя все тяготы оккупации. Гитлеровцы убивали местных жителей, рушили инфраструктуру, школы, фермы. В эти дни в этих муниципалитетах пройдут памятные мероприятия и возложения цветов к монументам, посвященным Великой Отечественной войне.