Центр народной культуры открылся в Шовгеновском районе Адыгеи после капремонта

Здание было построено в 1957 году и давно нуждалось в капитальном ремонте. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В ауле Хакуринохабль Шовгеновского района Адыгеи после капитального ремонта открылся межпоселенческий центр народной культуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

- Здание было построено в 1957 году и давно нуждалось в капитальном ремонте. Сейчас в центре народной культуры благодаря участию в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» созданы самые современные условия. Улучшили материально-техническую базу РМЦНК, – отметил Мурат Кумпилов. - Уверен, все это будет способствовать развитию культуры и появлению новых творческих достижений жителей Шовгеновского района.

Для поздравления местных жителей с обновлением центра приехали ансамбли «Нальмэс» и «Исламей». Посетителей ждала насыщенная концертная программа.

Кроме того на территории Шовгеновского района появится новый дом культуры. Завершить работы по строительству нового объекта в ауле Хатажукай планируют до конца 2023 года.