На Кубани задержали 21-летнего закладчика с крупной партией наркотиков

По координатам в телефоне парня удалось обнаружить 76 свертков с наркотиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кавказском районе Кубани задержали 21-летнего закладчика. Когда парень увидел полицию, то выбросил на дорогу несколько пакетов с наркотиками и скрылся.

- Установлено, что злоумышленник приобрел посредством сети Интернет оптовую партию наркотиков, расфасовал на дозы и осуществил несколько закладок на территории города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По координатам в телефоне задержанного, правоохранители нашли и изъяли 76 свертков с порошкообразным веществом. Исследование показало, что внутри пакетов находился мефедрон. Общая масса находки составила около 60 граммов.