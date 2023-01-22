На Кубани с 23 января пройдет неделя диспансеризации

На территории края пройдут мероприятия с целью заботы о здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани 23 января стартует неделя диспансеризации. На территории края пройдут мероприятия с целью заботы о здоровье.

- Профосмотр граждан проводится один раз в три года – для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц старше 40 лет. Углубленную диспансеризацию для переболевших Covid-19 проводят не ранее, чем через 60 дней, после перенесения заболевания, - рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике краевого минздрава Андрей Сахаров.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в период с 23 по 28 января запланирован «Маршрут здоровья» в Краснодар и Усть-Лабинский район, выезд мобильного комплекса «Диспансеризация» в Абинский район. Также местных жителей ожидает акция «День здоровья» в поликлинике №3.

В рамках Всероссийской недели в медучреждениях также пройдет цикл лекций о ЗОЖ и важности медобследований.