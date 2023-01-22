В массовом ДТП под Новороссийском пострадали шесть человек

В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Под Новороссийском произошло массовое ДТП. В результате столкновения пострадали шесть человек, в том числе три ребенка. Автомобили разбиты всмятку.

- На автодороге Новороссийск-Керченский пролив водитель "Хонда Аккорд" не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего авто "Киа Рио" и допустил с ним столкновение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - После удара легковушки опрокинулись.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все пострадавшие получили серьезные травмы. Их доставили в больницу Анапы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.