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НовостиПроисшествия22 января 2023 13:05

В Краснодаре сутки ищут загадочно пропавшую 13-летнюю школьницу

Вика Перевертунова потерялась с 21 января
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Лиза Алерт в Краснодарском крае

Фото: Лиза Алерт в Краснодарском крае

В Краснодаре сутки ищут загадочно пропавшую 13-летнюю школьницу. Вика Перевертунова потерялась 21 января. Сейчас к поискам подростка присоединились волонтеры.

- Вика была одета в бежевую шапку, черные куртку, берцы и брюки, - сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост школьницы – 165 см, она среднего телосложения. У Вики темно-русые волосы и голубые глаза.

Всем, кто владеет информацией о потерявшемся ребенке, просьба сообщить по телефонам: 89282056347 (Людмила), 89887651536.