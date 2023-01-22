Концертный зал «Фестивальный» в Сочи отремонтируют до 1 июня

К новому летнему сезону в зале обновят все кресла и площадка будет готова для встречи гостей. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи начался ремонт концертного зала «Фестивальный». К новому летнему сезону в зале обновят все кресла и площадка будет готова для встречи гостей.

- Сейчас на площадке ремонтируется плиточное покрытие, модернизируются системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Начат ремонт подъемно-тросовой системы сцены, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», работы завершат до 1 июня. Помимо ремонта внутри зала запланировано благоустройство прилегающей территории. А также организуют зоны отдыха перед кассами.