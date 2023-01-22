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НовостиОбщество22 января 2023 13:58

Благоустройство экомаршрута «Ажек» в Сочи начнется весной

Маршрут занимает 7,5 километров
Валерия ГОДОВНИКОВА
на курорте занимаются постоянным развитием туристических мест. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

на курорте занимаются постоянным развитием туристических мест. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Благоустройство экомаршрута «Ажек» в Сочи начнется весной. На участке оборудуют специальные ограждения и пространства для пикника.

- Маршрут протяженностью 7,5 километров начинается от края села Нижнее Орехово и проходит через широколиственный лес, ущелья и водопады, стоянку древнего человека, руины средневекового храма и памятник жителям поселка Ажек, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. Здесь произрастает около 130 видов различных растений, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на курорте занимаются постоянным развитием туристических мест. В рамках Года экологии в городе посадили 15 тысяч саженцев самшита..