Обсуждение строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни Краснодара начнется 23 января

С проектом планировки и межевания территории можно ознакомиться с 23 по 29 января. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начнутся обсуждения строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни. С проектом планировки и межевания территории можно ознакомиться с 23 по 29 января.

- Речь идет об участке будущей ветки - от Западного депо вдоль улицы Круговой и далее по улице Красных Партизан до улицы Западного Обхода. Это часть нового трамвайного пути от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» общей протяженностью 14,6 км, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ознакомиться с проектами планировки можно по вторника и четвергам с 10 до 12 часов по улице имени Яна Полуяна, 60. По адресу Коммунаров, 173 вто вторник и четверг с 10 до 12 и с 14 до 16 часов.

Там же краснодарцы могут внести свои замечания и предложения. А также на электронную почту и на официальном сайте администрации города.