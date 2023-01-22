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НовостиОбщество22 января 2023 14:43

Обсуждение строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни Краснодара начнется 23 января

Реализовать проект планируют до конца 2024 года
Валерия ГОДОВНИКОВА
С проектом планировки и межевания территории можно ознакомиться с 23 по 29 января. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С проектом планировки и межевания территории можно ознакомиться с 23 по 29 января. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начнутся обсуждения строительства трамвайной ветки в район Немецкой деревни. С проектом планировки и межевания территории можно ознакомиться с 23 по 29 января.

- Речь идет об участке будущей ветки - от Западного депо вдоль улицы Круговой и далее по улице Красных Партизан до улицы Западного Обхода. Это часть нового трамвайного пути от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня» общей протяженностью 14,6 км, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ознакомиться с проектами планировки можно по вторника и четвергам с 10 до 12 часов по улице имени Яна Полуяна, 60. По адресу Коммунаров, 173 вто вторник и четверг с 10 до 12 и с 14 до 16 часов.

Там же краснодарцы могут внести свои замечания и предложения. А также на электронную почту и на официальном сайте администрации города.