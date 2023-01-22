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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить вопрос выделения жилья инвалиду из Темрюка. Мужчина обратился в местную администрацию в 2020 году с просьбой выдать ему квартиру по социальному найму и предоставил все документы, но положительного ответа так и не получил.

- Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в Информационном центре СК России.

Процессуальную проверку этого обращения обеспечит руководитель СУ СК по Краснодарсмоу краю Андрей Маслов и подготовит доклад о результатах.