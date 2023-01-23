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НовостиОбщество23 января 2023 4:37

Погода в Адыгее 23 января 2023: температура идет на спад

В Адыгее 23 января воздух прогреется до + 11 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 23 января 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 23 января 2023

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 23 января 2023 года.

В Адыгее 23 января ожидается снижение температура. Воздух днем прогреется до +9 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, его порывы будут достигать двух метров в секунду. Ночью температура опустится до -3 градуса. Порывы ветра не увеличатся.

В Лаго-наки синоптики также обещают малооблачную погоду. День пройдет без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до + 11 градусов. Ветер северный, 1 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса. Ветер восточный 2м/с.