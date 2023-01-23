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НовостиОбщество23 января 2023 4:39

Госавтоинспекция предупредила о сильном тумане на дорогах Кубани

Водителей попросили быть осторожными
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Туман на дорогах рассеется к обеду

Туман на дорогах рассеется к обеду

Утром 23 января на трассы Краснодарского края опустился густой туман. В Госавтоинспекции водителей попросили быть максимально аккуратными и осторожными в пути.

- Уважаемые участники дорожного движения, на дорогах района сильный туман! Будьте предельно внимательны и осторожны! – говорится в сообщении ГИБДД по краю.

В ведомстве отметили, что автомобилистам необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди движущихся машин. Кроме этого, нужно отказаться в непогоду от обгонов.