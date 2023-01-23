В поселке Совхозный Славянского района обновят парк по нацпроекту

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Благоустроенная территория появится в поселке Совхозный Славянского района. Там по нацпроекту реконструируют парк.

– В парке сейчас разрушены пешеходные дорожки и тротуары. А летняя площадка устарела и пришла в негодность. Поэтому принято решение обновить общественную территорию в этом году.

В парке планируется устройство главной входной группы в виде многоуровневых клумб из подпорных стен, со ступенями, уводящим вниз внутрь парка. Здесь появятся площадки, обновят тротуары, установят беседки.

В Славянском районе в 2023 году благоустроят две общественные территории.