В станице Елизаветинской школа на 616 мест готова на 10%

Фото: krd.ru

В станице Елизаветинской в пригороде Краснодара возводится новая школа. Здание на 616 мест строят по нацпроекту в районе улицы имени Академика Шевцова.

- В настоящее время рабочие армируют стены подвалов, бетонируют колонны первого этажа. Школа готова на 10%, работы планируют завершить в 2024 году, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Параллельно в этом районе идет строительство трехэтажного здания детского сада на 350 мест.

В этом году в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию 37 соцобъектов. В прошлом году построили 10 школ, детских садов и поликлиник.