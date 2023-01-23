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НовостиОбщество23 января 2023 5:15

В станице Елизаветинской школа на 616 мест готова на 10%

Здание активно возводится в районе улицы Шевцова
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В станице Елизаветинской в пригороде Краснодара возводится новая школа. Здание на 616 мест строят по нацпроекту в районе улицы имени Академика Шевцова.

- В настоящее время рабочие армируют стены подвалов, бетонируют колонны первого этажа. Школа готова на 10%, работы планируют завершить в 2024 году, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Параллельно в этом районе идет строительство трехэтажного здания детского сада на 350 мест.

В этом году в Краснодаре планируется ввести в эксплуатацию 37 соцобъектов. В прошлом году построили 10 школ, детских садов и поликлиник.