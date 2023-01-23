Губернатор Кубани рассказал о 80-й годовщине освобождения Армавира. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани рассказал о подвиге советских солдат при освобождении Армавира. Со времен памятной битвы прошло 80 лет.

- Советская армия освободила Армавир 23 января 1943 года. За время оккупации от рук немецко-фашистских захватчиков погибли более 6 тысяч местных жителей. Город был практически полностью разрушен. Подвиг земляков в годы войны бессмертен, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для немцев Армавир представлял интерес как промышленный центр и крупный железнодорожный узел. Также он был «воротами» к нефтеносным районам Майкопа и Черноморскому побережью Северного Кавказа.

В городе дважды проходили кровопролитные сражения. В августе 1942 года Армавир героически обороняли, а в январе 1943 войска Красной армии с боями освобождали этот стратегически важный населенный пункт.

Во время боев и оккупации в Армавире было уничтожено и взорвано 74 промышленных предприятия, 16 лечебных и 24 культурных учреждения. Также 2 крытых рынка, 2 железнодорожных вокзала, жилые дома.

По масштабам ущерба, нанесенного во время войны, город признан одним из самых пострадавших населенных пунктов Северного Кавказа.