На Кубани работает 80 отелей по системам «Все включено» и «Ультра все включено»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае по системам «Все включено» и «Ультра все включено» работает 80 отелей. В высокий сезон их заполняемость достигает 90-100%.

- На Кубани разработан свой стандарт работы по системе «все включено». У отелей есть перечень обязательных требований, чтобы все действовало для комфорта гостей, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

На федеральном уровне разработали национальный стандарт предоставления услуг отелей. Многие краевые стандарты легли в основу федеральных. В отелях на должном уровне должен находится номерной фонд, питание, в требованиях прописано наличие элементов инфраструктуры, развлекательных мероприятий, спортивных услуг и для детей, спа-услуг, а также бассейнов.

Отдых по системам «Все включено» и «Ультра все включено» запрашивают более 60% туристов.