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НовостиКарта Кубани23 января 2023 6:59

52 отеля Анапы работают по системе «Все включено» и «Ультра все включено»

Всего в крае 80 гостиниц с подобным сервисом
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани 80 отелей работает по системе «Все включено» и «Ультра все включено»

На Кубани 80 отелей работает по системе «Все включено» и «Ультра все включено»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

52 отеля Анапы работают по системе «Все включено» и «Ультра все включено». Всего в крае 80 гостиниц с подобным сервисом. Для них ввели федеральный стандарт.

- Больше года назад для наших отелей мы разработали свой стандарт работы по системе «все включено». Сегодня по нему работает 80 гостиниц. Для них предусмотрен перечень обязательных требований. На данный момент на курортах Краснодарского края туристу доступны предложения, которые ничем не уступают заграничным, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что отели, которые работают по системам «Все включено» и «Ультра все включено», наиболее востребованные. Их заполняемость в низкий сезон в крае выше на 15%. В высокий – на 20%.