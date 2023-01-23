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НовостиОбщество23 января 2023 7:04

Зарплатные ожидания жителей Кубани за год выросли на 2,5 тысячи рублей

Больше всего выросли запросы высшего менеджмента
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг ожидаемых зарплат

Рейтинг ожидаемых зарплат

Эксперты проанализировали резюме жителей Краснодарского края за одинаковый период 2021 и 2022 годов. Оказалось, что ожидания по зарплате выросли на 2,5 тысячи рублей.

- В среднем за год зарплатные ожидания соискателей на Кубани поднялись с 45,2 тысячи рублей до 47,7 тысячи, - сообщили исследователи hh.ru.

Больше всего подняли уровень зарплаты соискатели из сферы высшего менеджмента – сразу на 10 тысяч рублей за год - до 61,8 тысячи рублей. На 4,7 тысячи рублей за год увеличились зарплатные ожидания соискателей в сфере закупок, почти такие же ожидание я сферах спорта, фитнеса и продаж.

На самую высокую зарплату в Краснодарском крае рассчитывают соискатели из сфер высший менеджмент - 61,8 тысячи рублей, а также в строительной сфере - 58,9 тысячи рублей.

В двух профессиональных сферах соискатели свои зарплатные ожидания, наоборот, снизили – это домашний персонал и добыча сырья.