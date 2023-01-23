Зарплатные ожидания жителей Кубани за год выросли на 2,5 тысячи рублей

Рейтинг ожидаемых зарплат

Эксперты проанализировали резюме жителей Краснодарского края за одинаковый период 2021 и 2022 годов. Оказалось, что ожидания по зарплате выросли на 2,5 тысячи рублей.

- В среднем за год зарплатные ожидания соискателей на Кубани поднялись с 45,2 тысячи рублей до 47,7 тысячи, - сообщили исследователи hh.ru.

Больше всего подняли уровень зарплаты соискатели из сферы высшего менеджмента – сразу на 10 тысяч рублей за год - до 61,8 тысячи рублей. На 4,7 тысячи рублей за год увеличились зарплатные ожидания соискателей в сфере закупок, почти такие же ожидание я сферах спорта, фитнеса и продаж.

На самую высокую зарплату в Краснодарском крае рассчитывают соискатели из сфер высший менеджмент - 61,8 тысячи рублей, а также в строительной сфере - 58,9 тысячи рублей.

В двух профессиональных сферах соискатели свои зарплатные ожидания, наоборот, снизили – это домашний персонал и добыча сырья.