На зимнем пляже Сочи более 100 человек поучаствовали в турнире по быстрым шахматам

Шахматный турнир - одно из массовых мероприятий, проходящее на зимнем пляже курорта. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На зимнем пляже Сочи состоялся турнир по быстрым шахматам. Участниками стали более 100 человек со всей страны.

- На этих пляжных территориях созданы комфортные условия для отдыха, проведения досуга, занятий спортом. Это позволяет горожанам и туристам одновременно любоваться морскими пейзажами, дышать целебным морским воздухом и с пользой проводить свободное время, - рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», шахматный турнир - одно из массовых мероприятий. На пляже также проводят занятия по йоге, спортивные соревнования. Всего на территории города расположены 36 прибрежных территорий, обозначенных желтым флагом.