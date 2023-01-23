Снятый в Сочи фильм «Чебурашка» собрал 760,5 млн рублей за выходные

За новогодние каникулы комедия смогла собрать 3 миллиарда рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сочи снимали фильм «Чебурашка». Россияне активно скупали билеты на картину. А за прошедшие выходные (с 21 по 22 января) комедия собрала в прокате 760,5 миллиона рублей.

На втором месте по сборам оказался комедийный боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна": искусство побеждать». Фильм собрал 147,2 миллиона рублей. А «Аватар: Путь воды» занял третье место. Рейтинг по данной картине составлялся без учета России и Белоруссии. Фильм собрал 23,3 миллиона рублей в странах СНГ.

К слову, фильм «Чебурашка», снятый в Сочи, стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. За новогодние каникулы комедия смогла собрать 3 миллиарда рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, фильм начали снимать в сентябре 2021 года. «Чебурашка» побывал на морской набережной Сочи, в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», а также в Кисловодске и Пятигорске.