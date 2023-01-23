Участницами музыкального проекта в Адыгее стали студентки из Калмыкии

В Адыгее побывали студентки колледжа искусств из Калмыкии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее побывали студентки колледжа искусств из Калмыкии. Девушки приняли участие в проекте «Музобразие. Реалити».

- Я горда тем, что именно мне выпала честь представлять свою республику на данном проекте и возможность показать народные инструменты Калмыкии всей России, - рассказала одна из участниц проекта, студентка Даяна Мацакова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в рамках проекта собираются три музыкальные группы ранее незнакомых людей. Каждой группе дается один час на создание песни. А на пять минут они могут воспользоваться помощью музыкального продюсера. Участниками проекта стали молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет.