Детский сад в станице Новокорсунской Тимашевского района начнут строить 1 июня

Детский сад будут строить на месте старого аварийного здания. Фото: администрация региона

В Тимашевском районе Кубани построят новый детский сад. Он появится в станице Новокорсунской. Детский сад будут строить на месте старого аварийного здания.

- Об отсутствии в Новокорсунской дошкольного учреждения губернатору Кубани на «Прямой линии» рассказала жительница Тимашевского района. Она сообщила, что старый детсад не работает из-за его аварийного состояния и сейчас в станице дошкольного учреждения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После этого сообщения Вениамин Кондратьев поручил построить на месте старого детсада - новый. Строительство планируют начать 1 июня 2023 года.

Детский сад на улице Красная, 33 будет рассчитан на 160 мест. На первом этаже начнут проводиться занятия с яслями и группами для детей младшего возраста. Также здесь расположится пищеблок и медпункт.

На втором этаже планируют сделать спортивный и музыкальный залы, кабинеты для творчества. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, здесь будут находиться дети среднего, старшего и подготовительного возраста.