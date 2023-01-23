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НовостиОбщество23 января 2023 8:08

Стоимость летних туров в Сочи повысилась на 15%

С приближением курортного сезона цены также будут расти
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сегодня динамика бронирований на июнь превышает показатели прошлого года более чем в 2 раза

Сегодня динамика бронирований на июнь превышает показатели прошлого года более чем в 2 раза

Фото: Олег УМАРОВ

Стоимость летних туров в Сочи начала расти уже с начала января. По сравнению с 2022 годы цены взлетели на 15%. Туроператоры заявляют, что с приближением курортного сезона стоимость путевок продолжит расти.

- Сегодня динамика бронирований на июнь превышает показатели прошлого года более чем в два раза, а именно на 63%, - рассказали в пресс-службе туроператоров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в 2023 году обойдется туристам дороже на 19,6% по сравнению с 2022-м. Четырехзвездочные отели подняли цены на 15,3%, а пятизвездочные - на 5,4%.