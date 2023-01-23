В Анапе приставы в ходе рейда арестовали автомобили должников – «многоштрафников»

В Анапе у двух автомобилистов забрали машины за неоплаченные штрафы Фото: Иван Макеев

В Анапе у двух автомобилистов забрали машины за неоплаченные штрафы. Транспортные средства арестовали приставы в ходе рейда. Особое внимание привлекалось к автомобилистам, накопившим несколько неоплаченных штрафов.

- Один анапчанин, на счету которого 15 штрафов, лишился права распоряжаться своей «Daewoo Gentra». У второго жителя города-курорта, не оплатившего 25 штрафов, арестовали автомобиль «Datsun», - сообщили судебные приставы Анапского городского отдела ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что если автомобилисты не погасят накопленные задолженности, их машины продадут, а полученные деньги направят на оплату долгов.