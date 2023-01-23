Проект физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Фадеева Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Батутный центр начали строить по улице Фадеева в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют батутный, тренажерный залы и медпункт. В помещении будут проходить тренировки учеников спортшколы олимпийского резерва № 3

В настоящее время специалисты обустраивают на объекте котлован. Достроить спортивный комплекс запланировано к концу 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Комсомольском микрорайоне Краснодара стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Новое спортивное учреждение появится на территории школы №20 по улице Сормовской, 171.

В 2023 году в Краснодаре также планируют достроить физкультурно-оздоровительный комплекс по улице им. Вавилова, 37. Сейчас учреждение готово на 37%. Всего в городе введут в эксплуатацию 37 соцобъектов.