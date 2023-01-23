У жителя Адыгеи изъяли крупную партию марихуаны

Общий вес находки составил 35 граммов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителя Гиагинского района Адыгеи заподозрили в незаконных действиях с наркотиками. Позже эти сведения подтвердились.

- Так, на территории Гиагинского района оперативниками задержан 49-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Полицейские обнаружили у мужчины неизвестное вещество и направили его экспертам-криминалистам. Исследование показало, что это марихуана. Общий вес находки составил 35 граммов.