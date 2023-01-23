В Анапе возле нового парка в Супсехе построят сельский ДК

В Анапе построят сельский Дом культуры. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе возле нового парка 85-летия Краснодарского края в Супсехе построят сельский ДК. Работа по его проектированию уже началась.

- Инициативу общественности поддержал мэр города Василий Швец. Он считает, что округу этот объект необходим, - сообщили в мэрии Анапы.

Планируется, что здание будет трехэтажным. Внутри него разместят зрительный зал на 200 мест, детскую и взрослую библиотеки, музыкальную школу.

Реализовать объект собираются в рамках нацпроекта «Культура».