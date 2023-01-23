В Сочи восстанавливают памятники военной истории

Завершается капитальный ремонт, облицовка мрамором и керамикой. Фото: администрация Сочи

В Сочи начали восстанавливать памятники военной истории. Мэр города Алексей Копайгородский вместе с жителями села Барановка Лазаревского района осмотрел мемориал воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

- Здесь завершается капитальный ремонт, облицовка мрамором и керамикой. На прилегающей территории заменили брусчатку, сделали освещение, обновили парковую мебель, высадили новые деревья, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Администрация восстанавливают памятник по поручению местных жителей. Они обратились за помощью к мэрии и внесли ее в паспорт ТОС.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, капитальный ремонт завершают на памятнике воинам–интернационалистам «Афганский узел» в Комсомольском сквере. Здесь заменили металлический каркас.