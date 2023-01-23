Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани двоим экс-полицейским дали по 3,5 года тюрьмы за инсценировку изъятия наркотиков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД РФ по Мостовскому району решили повысить показатели раскрываемых ими преступлений. Для этого полицейские придумали инсценировку задержания сбытчика наркотиков.

Осужденные обратились к местному жителю и под угрозой уголовной ответственности заставили его оговорить приятеля в распространении веществ. Позже они задержали якобы сбытчика наркотиков, изъяли средства и составили рапорт. На основании документа была проведена проверка и возбуждено уголовное дело.

Мужчине, которого оговорили в сбыте наркотиков, назначили 4 года лишения свободы.

- Приговор был отменен судом вышестоящей инстанции, уголовное дело было направлено прокурору и затем прекращено, - уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Тем временем уголовное дело завели на самих полицейских. В суде они полностью признали вину и отказались давать показания.

- Они признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Осужденных полицейских арестовали в зале суда. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.