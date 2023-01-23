В Краснодарском крае выявили 20 новых случаев COVID-19 за сутки

Возраст новых пациентов - от года до 75 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае выявили 20 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Среди зараженных 10 женщин и 10 мужчин. Коронавирусом заболели четверо детей. Возраст новых пациентов - от года до 75 лет.

- В Новороссийске и Сочи заболели по 4 человека, в Краснодаре, Армавире и Мостовском районе – по 3, в Анапе, Ленинградском, Темрюкском районах – по одному, - сообщили в пресс-службе оперштаба по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время на амбулаторном лечении находятся 244 человек, а в стационарах - 86.