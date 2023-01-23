«Нива» нужна кубанским бойцам. Фото: Марина Репещук

В Краснодаре собирают средства на покупку «Нивы» для СВО. С просьбой о помощи в приобретении техники обратилась жена кубанского мобилизованного. Машину планируют отправить на фронт для нужд бойцов на передовой.

- Это будет уже четвертый автомобиль, который мы доставим из Краснодара. Первые три УАЗики работают в Горловке и Попасной в военных госпиталях. На них перевозят раненых, - рассказала «КП»-Кубань» общественница, руководитель «Гражданской инициативы» Марина Репещук.

Стоимость подержанной «Нивы» на ходу около 220 тысяч рублей. Сейчас собрано более 35 тысяч рублей. Деньги перечисляют неравнодушные горожане – кто сколько может. Пожертвования любой суммы двигают сбор вперед.

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Получатель: Михаил Юрьевич.