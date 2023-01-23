В Адлерском районе Сочи построили туалет без входа

Фото: администрация Сочи

В Адлерском районе Сочи построили новый общественный туалет в сквере. Однако попасть в него не так уж и легко. Перила неправильно установили. Они перегораживают вход в кабинку. Таким образом, женщинам и инвалидам нельзя попасть в туалет.

- А, ну все понятно. Это та самая “доступная среда”, которая стала недоступной, - шутят пользователи соцсетей.

При этом дверь в кабинку закрыта. Так что, если вам удастся перепрыгнуть через перила, то вряд ли вы сможете зайти в туалет.

Муниципальный центр управления Сочи прокомментировал данную ситуацию.

- Пандус на видео, вызвавшем ажиотаж в социальных сетях, не был закреплен – сегодня его установили должным образом. Все работы по вводу туалетного модуля в эксплуатацию будут завершены к концу февраля, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.