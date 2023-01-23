Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов в ЮФО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов в ЮФО. Результаты подсчета продаж за 2022 год «РБК Краснодар» озвучили в Центре развития перспективных технологий.

Так, на Кубани на 1 тысячу взрослых жителей продали 59,2 тысячи пачек сигарет. Показатели выше зафиксированы Крыму и отдельно в Севастополе – 71,2 тысячи и 64,9 тысячи упаковок соответственно. По России среди курящих регионов Краснодарский край занял 37-е место.

Отмечается, что регион также занял третье место в ЮФО по популярности папирос (29,8 пачки) табака курительного (для самокруток, 19 упаковок) и трубочного табака (3,1 пачки). На четвертой строчке Кубань по популярности сигарилл (1 тыс.), сигар (4,1) и нюхательного табака (0,2).

В 2022 году жители Кубани также покупали табаки для кальянов, жевательный табак и кретек – сигареты с 1/3 наполнения гвоздикой.