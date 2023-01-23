Возгорание произошло в одной из квартир двухэтажного дома Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

На Кубани при пожаре погибла 79-летняя женщина. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла 23 января около 02:40 в Кропоткине. Огонь охватил одну из квартир двухэтажного дома по улице Бульварной. Соседи, почувствовав дым и увидев возгорание, вызвали пожарных.

- Прибывшие на место пожарные локализовали огонь, после чего в помещении квартиры были обнаружены останки ее хозяйки, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и причину возгорания. Назначены судебные медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

- По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - добавили в ведомстве.