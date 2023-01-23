Жители Адыгеи 238 раз обращались в полицию за выходные

За выходные в Адыгее зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Адыгеи 238 раз за выходные обращались в полицию с сообщениями о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано шесть преступлений. Пять из них удалось раскрыть.

- Задержан 1 подозреваемый, находившийся в розыске. Установлено местонахождение троих без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено 10 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, где один человек пострадал. Всего за это время в республике выявили 577 нарушений дорожных правил. Из них 35 - допущено пешеходами.