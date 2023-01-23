Депутаты сверстали повестку очередной сессии ЗСК

На этой неделе в Законодательном собрании края состоится очередная сессия кубанского парламента. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко озвучил ряд значимых вопросов, которые планируется рассмотреть в ходе 9-го пленарного заседания.

«На первой очной сессии в этом году мы обсудим вопросы, касающиеся правового регулирования и совершенствования регионального законодательства, как в экономике, так и в социальной сфере.

Внесением изменений в закон «О налоге на имущество организаций» на предстоящий год освобождаются от уплаты налога на имущество в размере 99% от начисленной суммы организации, оказывающие услуги в части отдыха и оздоровления детей.

Таким образом мы продолжим поддерживать и развивать инфраструктуру детского отдыха. Кубань остается одним из основных поставщиков данной услуги для всей страны. Это социально значимое направление курортного бизнеса, которое не может в полной мере конкурировать с другими объектами отдыха. Поэтому для дальнейшего развития сфера детского отдыха и оздоровления нуждается в такого рода государственной поддержке.

Стоит отметить и корректировку законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, в закон «О патронате в Краснодарском крае» будут внесены изменения, продиктованные практикой его реализации. Законопроект будет дополнен положением, согласно которому при установлении постинтернатного сопровождения необходимо согласие лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом на патронатных воспитателей будут распространяться требования, установленные федеральным законодательством для подбора граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) таких детей. Грамотно организованное постинтернатное сопровождение играет важную роль в социализации и выборе правильных ориентиров в жизни для юных граждан, этому и должна поспособствовать новая редакция закона.

Большой пакет поправок в действующее краевое выборное законодательство подготовлен нашими коллегами из крайизбиркома. Они касаются, в том числе совершенствования правового регулирования порядка подготовки и проведения выборов Губернатора края, депутатов Законодательного Собрания, референдумов и муниципальных выборов, деятельности избирательной комиссии края и иных комиссий, функционирующих в регионе.

Планируем рассмотреть на предстоящей сессии и вопрос создания комиссии Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам депутатской этики, а также изменения законов о развитии сельского хозяйства, о защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ряда других законов и постановлений», – заключил Юрий Бурлачко.

Девятая очередная сессия кубанского парламента состоится 26 января.