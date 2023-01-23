Синоптики прогнозируют дожди 28-29 января в Адыгее

В республике к концу недели ухудшится погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики составили прогноз погоды на неделю в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

- Дневная температура воздуха в Адыгее на текущей неделе будет варьироваться от +7 до +11 градусов. К концу недели возможны осадки в виде дождя, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в течение недели погода сохранится солнечной. Однако 28 и 29 января в республике ожидаются дожди.