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НовостиОбщество23 января 2023 9:42

Синоптики прогнозируют дожди 28-29 января в Адыгее

В течение недели сохранится солнечная погода
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике к концу недели ухудшится погода

В республике к концу недели ухудшится погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики составили прогноз погоды на неделю в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

- Дневная температура воздуха в Адыгее на текущей неделе будет варьироваться от +7 до +11 градусов. К концу недели возможны осадки в виде дождя, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в течение недели погода сохранится солнечной. Однако 28 и 29 января в республике ожидаются дожди.