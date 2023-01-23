Пропавшую в Краснодаре 13-летнюю школьницу нашли живой

О местонахождении девочке не было известно почти двое суток

В Краснодаре потерялась 13-летняя девочка. Она ушла в школу 21 января, но домой не вернулась. Школьницу разыскивали волонтеры и полицейские, ориентировки распространили и по соцсетям.

23 января стало известно, что девочку нашли живой. Она сама пришла домой. В поисковом отряде не уточнили, где все это время находился подросток. Со школьницей и родителями проводят беседу сотрудники ПДН.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что одна из самых распространенных причин пропажи детей на Кубани – банальное недопонимание родителей и семейные ссоры. На втором месте – новомодные челленджи и игры в сети.