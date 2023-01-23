В Краснодаре прошел турнир по волейболу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре прошел турнир по волейболу в честь 80-летия освобождения города. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 12–13 лет. Они состязались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в выходные дни.

- Для краснодарских волейболистов этот турнир стал хорошим уроком. Соревнования показали сильные и слабые стороны в подготовке. После них тренеры смогут скорректировать тренировочный процесс, чтобы улучшить результаты, - сообщил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко.

Уточняется, что всего в соревнованиях поучаствовали 17 команд.

По итогам турнира среди девушек третье место заняла команда из Северского района. На втором месте оказались волейболистки из станицы Выселки. «Золото» получили спортсменки из станицы Тбилисской.

В юношеском первенстве «бронзу» завоевали атлеты из Северского района. Серебряные медали получила сборная Краснодара. Триумфатором соревнований стал коллектив из Анапы.