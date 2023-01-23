Бывшего главу управления архитектуры Усть-Лабинского района подозревают в превышении полномочий

Прокуратура поставила расследование дела на контроль Фото из архива КП

На бывшего главу управления архитектуры Усть-Лабинского района завели уголовное дело за превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При проверке установлено, что экс-руководитель, нарушив требования документов территориального планирования поселения, выдал разрешение на строительство очистных сооружений на участке сельхозназначения. Это привело к невозможности эксплуатировать возведенный по программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» капитальный объект.

Ущерб федеральному бюджету превысил 64 миллиона рублей.

- Следователем Усть-Лабинского МРСО СУ СКР по краю в отношении бывшего муниципального служащего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.