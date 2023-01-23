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НовостиОбщество23 января 2023 9:49

Бывшего главу управления архитектуры Усть-Лабинского района подозревают в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Прокуратура поставила расследование дела на контроль Фото из архива КП

Прокуратура поставила расследование дела на контроль Фото из архива КП

На бывшего главу управления архитектуры Усть-Лабинского района завели уголовное дело за превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

При проверке установлено, что экс-руководитель, нарушив требования документов территориального планирования поселения, выдал разрешение на строительство очистных сооружений на участке сельхозназначения. Это привело к невозможности эксплуатировать возведенный по программе «Развитие уголовно-исполнительной системы» капитальный объект.

Ущерб федеральному бюджету превысил 64 миллиона рублей.

- Следователем Усть-Лабинского МРСО СУ СКР по краю в отношении бывшего муниципального служащего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.