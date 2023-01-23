Восьмиэтажный деловой центр построят в центре Краснодара

Деловой центр около Всесвятского кладбища в Краснодаре достроят к концу года. Об этом «РБК Юг» сообщил коммерческий директор компании - застройщика.

Строительство на улице Рашпилевской, 175, стартовало в феврале 2022 года. Административно-деловой центр общей площадью более 13,7 тысячи квадратных метров займет два соседних участка.

Разрешение на строительство восьмиэтажного объекта действует до сентября 2024 года. Уточняется, что застройщик планирует завершить работы к концу 2023 года.