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НовостиОбщество23 января 2023 10:07

Деловой центр около Всесвятского кладбища в Краснодаре достроят к концу года

Строительство на улице Рашпилевской стартовало в 2022 году
Светлана ОВДЕЙ
Восьмиэтажный деловой центр построят в центре Краснодара

Восьмиэтажный деловой центр построят в центре Краснодара

Деловой центр около Всесвятского кладбища в Краснодаре достроят к концу года. Об этом «РБК Юг» сообщил коммерческий директор компании - застройщика.

Строительство на улице Рашпилевской, 175, стартовало в феврале 2022 года. Административно-деловой центр общей площадью более 13,7 тысячи квадратных метров займет два соседних участка.

Разрешение на строительство восьмиэтажного объекта действует до сентября 2024 года. Уточняется, что застройщик планирует завершить работы к концу 2023 года.